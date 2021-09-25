السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تنفي وجود استثمارات لها في السودان

حماس تنفي وجود استثمارات لها في السودان
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

نفت حركة حماس ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن وجود استثمارات لها في جمهورية السودان، ومصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية.

العالم-فلسطين

وقالت إن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.

وناشدت الحركة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التدخل شخصيا لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها.

وأكدت الحركة على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني، وتستذكر المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة.

وتابعت، تأمل الحركة بأن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية.

روابط ذات صلة

حماس تدين موافقة الكونغرس على تمويل تجديد القبة الحديدية

حماس تنفي أخبارًا حول مصادرة السودان أموالًا للحركة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخرطوم تمهّد للتطبيع الشامل

في إطار التسوية.. إزالة الحواجز العسكرية من أبرز مدن درعا

شاهد بالفيديو.. من هي الجهات العاملة على تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

إبنة لمؤسس"هواوي" تغادر كندا وترودو يؤكد إطلاق سراح كنديين كانا معتقلين في الصين

شاهد بالفيديو.. لخدمة اي مشروع يتم تسعير الخلافات بين دول المغرب العربي؟

"نابلس" تشيّع جثمان شهيدها.. و"حماس" تدعو لمواصلة المقاومة