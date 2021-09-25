العالم-فلسطين

وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 262 في الضفة الغربية، و732 في قطاع غزة، بينما سجلت القدس 498 إصابة.

وتوزعت حالات الوفاة جغرافياً إلى 8 حالات في قطاع غزة، 13 في الضفة الغربية.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.1%، بينما بلغت نسية الإصابات النشطة 6.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,358,918 بينهم 675,119 تلقوا الجرعتين من اللقاح.