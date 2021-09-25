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مؤكدة أنها محاولة لتأجيج الوضع العام..

الرئاسة العراقية ترفض محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني

الرئاسة العراقية ترفض محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت الرئاسة العراقية، اليوم السبت، رفض العراق القاطع للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فيما حذرت من "تأجيج الوضع العام".

العالم-العراق

وذكرت في بيان صحفي: "في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفضه القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وتدعو الى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل".

وأضافت، أن "الاجتماع الأخير الذي عقد للترويج لهذا المفهوم لا يمثل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي".

ودعت الرئاسة العراقية إلى "الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيا و قانونيا، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".

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مؤكدة أنها محاولة لتأجيج الوضع العام.. الرئاسة العراقية ترفض محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني

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