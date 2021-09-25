كاميرا العالم ترصد زوار الاربعين من مطار مشهد الدولي

العالم - مراسلون

ساعات تفصل المواطنين الإيرانيين عن مشاركتهم في مسيرة الأربعينية، في مطار مشهد الدولي يتابع بعضهم أخبار كربلاء وينتظرون لحظة إقلاع الطائرة ليهبط في مطار النجف الاشرف ويباشر المشي على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة.

ويقول محمد وهو أحد المسافرين لكربلاء المقدسة:" كنت أذهب كل عام عبر المنفذ الحدودي ولكن هذا العام كانت الاجراءات صارمة بسبب جائحة كورونا، مع ذلك وفقت انا وزميلي من اتمام المراحل حيث نری أنفسنا قريبا جدا من المشية في النجف الاشرف".

وقال مسافر اخر:" كنت أنطلق الی زيارة كربلاء المقدسة مع اسرتي كل عام، اما هذه المرة فأنا أذهب بنفسي بسبب الظروف الحاصلة، وسأزور نيابة عنهم".

عشر رحلات جوية يوميا نحو مطاري بغداد والنجف تسير بانتظام عبر الخطوط الجوية الإيرانية والعراقية حيث يتم تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وسْط اجراءات صحية في مطار مشهد الدولي شمال شرقي إيران.

وقال رئيس مطار مشهد محمود أماني:"رحلاتنا الی العراق وصلت هذه الايام الی الذروة لكن يوم الثلاثاء القادم سنستقبل رحلات أکثر من العراق ونحن بأتم الاستعداد لتقديم الخدمات للمواطنين".

لم يشاركْ الإيرانيون العام الماضي في مسيرة الأربعين الحسيني لكن هذا العام توفر لستين الف زائر ملقح ضد كورونا الحضور في أيام شهر صفر عبر الرحلات الجوية ليبقی الأمل في نفوس الملايين منهم لتأدية الزيارة الأربعينية التي باتت ترمز إلى وحدة الشيعة وكرمهم.