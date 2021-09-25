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قائد ايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في صناعة المنظومات الصاروخية

قائد ايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في صناعة المنظومات الصاروخية
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد المساعد التنسيقي لقائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني "العميد ابوالفضل سبهري"، ان هذه القوة العسكرية اصبحت في غنى تام عن الدول الاخرى، لتصنيع المنظومات الصاروخية في البلاد.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم السبت، اشار "العميد سبهري" الى فترة الدفاع المقدس؛ مبينا ان ايران تعرضت بعد 19 شهرا من انتصار الثورة الاسلامية، الى حرب غير متكافئة شنّها الاعداء بزعامة صدام البعثي، لتمرير مآربهم.

واضاف، ان قوة الدفاع الجوي الايرانية استطاعت، طوال فترة الحرب، امّنت ما يزيد عن مليوني رحلة جوية على مدى سنوات الحرب المفروضة.

وتابع، ان جهود وتضحيات القوات الباسلة المنتسبة الى الدفاع الجوي الايراني، بدّدت كافة احلام النظام البعثي البائد؛ لافتا الى ان جميع العمليات التي نفذتها الوحدات المنتسبة الى الجيش طوال فترة الدفاع المقدس، جرت بدعم واستشراف شبكة القيادة لقوة الدفاع الجوي.

وصرح هذا القائد العسكري، انه بالرغم من الدعم اللوجستي والمالي والتكنولوجي الذي تلقاه نظام البعث البائد في العراق من ما يربو على 42 دولة ، لكن القوات المسلحة الايرانية تمكنت بفضل الايمان بالله والارادة الراسخة من اجتياز الحرب مرفوعة الراس وتامين البلاد والرفاه للشعب الايراني الابي.

وخلص العميد سبهري الى القول : ان قوة الدفاع الجوي الايرانية بلغت اليوم مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج المنظومات الصاروخية، واستطاعت في ضوء الاجهزة والمعدات المنتجة محليا، ان تبلغ المستوى المطلوب من الردع وتضمن الامن في البلاد.

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