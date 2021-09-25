حركة النجباء تعليقا على مؤتمر اربيل: لا مكان للمطبعين الخونة في ارض العراق

العالم-العراق

وأكد الكعبي ان عقد مؤتمر في اربيل مدفوع الثمن ورخيص يدعو للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب من قبل بعض النكرات والخونة للغيرة والشرف العراقي لن يغير في موقف العراق التاريخي والمبدئي من القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني المحتل الغاصب.

وقال الكعبي ان المطبعين الخونة لا مكان لهم في ارض العراق الطاهرة بل يعتبرون بكل المقاييس الوطنية والاخلاقية مهدوري الدم وسيقتص منهم شعب العراق الأبي، وتتحمل ادارة منطقة كردستان مسؤولية هذا المؤتمر و وجود عناصر مخابراتية من الكيان الصهيوني فيه، والتي اشترت هذه الضمائر الرخيصة لعقد هكذا مؤتمرات جوفاء، وسيبقى العراق القلب النابض للقوى الرافضة للظلم والاحتلال ومن أوائل طلائع التحرير وسيبقى القدس الشريف شعارنا ورمز مقاومتنا.