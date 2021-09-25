السعودية لم تُحِطْ ايران برأي لجنة تقصي الحقائق حول شهداء منى

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم، قال رشيديان : ان منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الاسلامية الايرانية، تتابع بجد حقوق الشهداء الايرانيين المظلومين الذين ارتقوا خلال كارثة منى.

وبيّن، ان لجنة تقصي الحقائق تشكّلت في هذا السياق؛ غير ان السعودية لم تبلغ ايران بعد، حول راي هذه اللجنة.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار رشيديان الى فريضة الحج لهذا العام، وقال : انه بالرغم من الاتفاق على السماح لبعض الدول بإيفاد عدد محدود من الزوار، وفقا للظروف الوقائية الراهنة، الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج، لكن الحكومة السعودية قررت في اللحظات الاخيرة عدم استقبال الزوار الاجانب.

واستطرد، انه في ضوء الاحداث الماضية وتكرار عدم اقامة مراسم الحج، اننا مع احترامنا للسيادة السعودية، نؤكد على ضرورة تنظيم هذه الفريضة الدينية واقامة مراسم الحج وتوفير افضل الخدمات للحجيج في الديار المقدسة، على تشكيل فريق دولي يضم البلدان الاسلامية لكي تتعاون مع السعودية في ادارة هذه المراسم وتجنب المزيد من الاحداث المماثلة لكارثة منى.