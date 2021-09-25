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بالفيديو.. استمرار توافد زوار الاربعين على كربلاء المقدسة

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

يواصل آلاف من زوار اربعين الامام الحسين (ع) التوافد على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في احياء تلك المناسبة.

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في كربلاء انه تستمر الزيارة المليونية الاربعينية بانسيابية عالية وتنظيم محكم والتي بدأت منذ اسبوعين وتصل ذروتها يوم الثلاثاء المقبل يوم الاربعين الحسيني.

وافاد مراسل العالم ان ملايين الزوار يتوجهون الى كربلاء المقدسة من مختلف المحافظات العراقية.

واضاف ان اكثر من اربعين الف موكب حسيني ينتشر في مدينة كربلاء الى جانب الاف المواكب الحسينية الاخرى المنتشرة في الطريق بين النجف وكربلاء.

وتابع المراسل انه مازال مستمرا الى استمرار توافد الزوار الاجانب على كربلاء ومطار النجف الاشرف مشيرا لتصريح محافظ النجف ان عدد الرحلات القادمة الى النجف قد يبلغ مئة رحلة جوية يوميا فضلا عن فتح الحدود البرية امام الزوار الايرانيين.

واكد ان الخطط الامنية لتأمين الزيارة تجري على قدم وساق وهناك تنظيم في توافد الزوار.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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بالفيديو.. استمرار توافد زوار الاربعين على كربلاء المقدسة

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