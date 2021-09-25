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حقيقة مهام السفير الصهيوني الاول في البحرين

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

حلقة من التفاعل والتواصل في برنامج "نقطة تواصل" على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها النشطاء البحارنة في منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام – فيسبوك – تويتر – تلغرام – واتساب).

بعد تعيين اول سفير بحريني لدى الكيان الصهيوني وهو السيد خالد الجلاهمة والذي عبر عن السعادة الفائقة بوجوده في هذا الكيان وبطبيعة الحال عبر اهل البحرين عن غضبهم ونقمتهم على مدى اسبوعين كاملين في الفضاء الالكتروني والافتراضي على ارض الواقع لكن هذا الاسبوع تحديدا بعد اتخاذ كيان العدو الصهيوني قراره بالمقابل تعيين سفير صهيوني لدى العاصمة البحرينية المنامة.

وتداول النشطاء البحارنة في كافة مواقع التواصل على مدى اسبوع كامل فيديو من هو السفير الصهيوني الجديد الاول في العاصمة البحرينية المنامة وما هي خلفياته وحقيقة مهمته بالبحرين.

كما عبر النشطاء عن سخطهم على الشركة الصهيونية التي باشرت عملها في مدينة سلمان للتجسس على الشعب البحريني.

وسلط الضوء على استيراد الحكومة البحرينية لـ 308 كلاب لوضعهم بحديقة للكلاب الضالة في وقت يعاني فيه الشعب البحريني.

وسخر البحارنة من تصريح لوزير العمل البحريني حول توظيف سبعة عشر الف بحريني وان المستهدف الحقيقي منها هم الاجانب فقط.

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