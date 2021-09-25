شاهد..انتخابات المانيا..من سيخلف انجيلا ميركل؟

العالم - أوروبا

يتوجه الناخبون الالمان الاحد الى مراكز الاقتراع لاختيار اعضاء البرلمان او ما يعرف بالبوندستاغ، لتعيين خلف للمستشارة انجيلا ميركل الي شغلت هذا المنصب لاربع ولايات متتالية.

وتتجه الانظار الى نتائج تلك الانتخابات وبالتالي من سيخلف ميركل وهو ما يمثل التحدي الابرز للانتخابات في المانيا.

فالمرشحون الرئيسيون لهذا المنصب هم: أولاف شولتز عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأرمين لاشيت بدعم من الاتحاد الديمقراطي المسيحي ،حزب ميركل،والاتحاد المسيحي الاجتماعي، وأنالينا بربوك عن حزب الخضر، وكريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر.

وفي خضم تلك الحملات الانتخابية وشد عصب الناخبين، حضت أنجيلا ميركل الناخبين على التصويت لمرشّح تحالفها أرمين لاشيت لتشكيل مستقبل ألمانيا، في محاولة أخيرة لدعم حملته قبل بدء الاقتراع.

وقالت المستشارة الأمانية أنجيلا ميركل: "أعتقد أننا جميعًا نتفق على أن هذه الحكومة المستقبلية يجب أن تضمن الرخاء والأمن والسلام هذا ما سيكون على المحك بالنسبة لك غدًا، لأن هذا بلدك وأنت تقرر حكومتك المستقبلية".

من جهته قال مرشح تحالف ميركل أرمين لاشيت: "سيصبح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أقوى قوة سياسية. أريد أن أصبح مستشارًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأطلب دعمكم. شكرا جزيلا".

ويحل لاشيت في المرتبة الثانية خلف منافسه الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتز للفوز بالمستشارية، رغم أن الاستطلاعات النهائية تشير إلى أن الفارق بينهما يقتصر على هامش الخطأ، ما يجعل الانتخابات الأكثر غموضا منذ سنوات.

وتشير الاستطلاعات ايضا إلى وجود سباق حاد غير معتاد بين حزب المستشارة المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الإشتراكي الديمقراطي ومرشحه، وزير المالية الحالي، أولاف شولتز .

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