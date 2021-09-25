وزارة النفط السودانية تحذر من كارثة بعد إغلاق أنابيب النفط

العالم - السودان

وقال عبيد إن هناك خطرا بتعرض خطوط نقل النفط للتلف إذا استمر هذا الإغلاق، الذي وصفه بالخطير ولا يمكن تخيله.

وأضاف أن تدفق النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى موانئ التصدير تحكمه اتفاقيات دولية، وهو مصلحة عليا للدولة لا يمكن المساس بها.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أغلق أفراد ينتمون للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات خط أنابيب البترول عند منطقتي دهنت وهيا (شرقي السودان)، في سياق تصعيد المجلس احتجاجاته على مسار الشرق ضمن اتفاقية السلام، وللمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش.

والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مكون سياسي نشأ أثناء انعقاد مفاوضات جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية، ويتألف من قيادات أهلية وحزبية ومجموعات شبابية غير منظمة.

وقال القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد أوشيك إنه في إطار خطتنا التصعيدية أغلقنا أنبوب النفط الذي ينقل البنزين والجازولين إلى العاصمة الخرطوم في محطة هيا بولاية البحر الأحمر (شرق).

وأضاف أن لدينا خطوات تصعيدية أخرى تشمل خطوط الإنترنت والاتصالات في البحر الأحمر ما دام ليست هناك مبادرات للحل من قبل الحكومة.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات أعلن في 17 سبتمبر/أيلول الجاري إغلاق عدد من الطرق التي تربط بين شرق السودان وباقي مناطق البلاد، كما أغلق عددا من الموانئ على البحر الأحمر، بما فيها ميناء بورتسودان.

ويطالب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات بشكل أساسي بإلغاء مسار شرق السودان الموقع ضمن اتفاق سلام جوبا، كما يطالب بحل الحكومة الحالية، ويلوّح بحق تقرير المصير لشرق السودان.