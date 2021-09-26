شاهد: رحيل العلامة الايراني ذو الفنون، ما مؤلفاته؟

العالم- خاص بالعالم

ولد آية الله حسن زاده آملي قد في مدينة آمل شمالي ايران عام الف وتسعمئة وتسعة وعشرين. انتقل حسن زاده الآملي في ستسينات القرن الماضي إلى مدينة قم، وحضر عند العلامة الطباطبائي وأخيه السيد محمد حسن الإلهي لمدة 17 سنة.

ودرس أبوابا من كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي وتمهيد القواعد عند العلامة الطباطبائي، ودروسا في الفلسفة والعرفان عند محمد حسن الإلهي، ومن أساتذته الأخرى السيد مهدي القاضي الطباطبائي ابن السيد علي القاضي المشهور بالعلوم الغريبة والحكمة والعرفان.

وللعلامة 190 مؤلفا في العديد من العلوم منها الفقه والفلسفة والعرفان، والرياضيات، والنجوم، والأدب الفارسي والعربي حيث كان يعرف بالعلامة ذوالفنون.

وقد صحح أهم المؤلفات الفلسفية والعرفانية اضافة الى تعليقه على عدة مؤلفات منها الإشارات والتنبيهات والشفاء لابن سينا وشرح فصوص الحكم.