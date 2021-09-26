الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تحذير .. هذا المشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

تحذير .. هذا المشروب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشفت أبحاث جديدة أن عصائر الفاكهة يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 22 بالمئة، حسب ما ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني.

العالم - منوعات

وأوضح المصدر أن السبب في ذلك يعود إلى احتواء عصائر الفاكهة على كمية كبيرة من السكريات المضافة إلى تلك الموجودة بشكل طبيعي في المشروب.

وحذرت دراسة نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية من أن عصائر الفاكهة يمكن أن تكون سببا رئيسا في ارتفاع خطر الإصابة السرطان.

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 100 ألف شخص - 79 بالمئة منهم من النساء -، بعد أن طلبوا منهم في البداية ملء استبيانات بشأن مدى تناولهم بعض العناصر الغذائية في وجباتهم اليومية. وكان المشاركون يملؤون الاستبيانات كل ستة أشهر على مدى 5 سنوات.

وكشفت النتائج أن الشخص العادي يستهلك ما يقرب من 93 مل من المشروبات السكرية أو عصير الفاكهة بنسبة 100 بالمئة كل يوم.

وتوصل الباحثون إلى أن كل 100 مل إضافية فوق 93 مل التي يتم استهلاكها كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان بنسبة 18 بالمئة.

روابط ذات صلة

أدوية مضادة للسرطان توقف تكاثر الفيروس التاجي المستجد

الأرز والسرطان.. هل هناك علاقة؟

دراسة.. لقاح كورونا مفيد لمرضى سرطان الدم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا قال 'لافروف' خلال القاء كلمته أمام الجمعية العامة؟!

وزارة التخطيط العراقية.. العراق بحاجة لـ4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن

السعودية تعلن اعتقال العشرات بعد 'اليوم الوطني' بينهم متحرشون

شاهد بالفيديو.. جدة ايرانية معمرة: شبعت ضيماً ايام الحرب الصدامية!

عصائب أهل الحق: مؤتمر اربيل لا يمثل سوى بعض الخونة

إثيوبيا ترفض اي اتفاق مع مصر والسودان حول سد النهضة إلا في حالة واحدة!