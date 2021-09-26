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وزارة التخطيط العراقية..

العراق بحاجة لـ4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن

العراق بحاجة لـ4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة التخطيط العراقية اليوم الاحد، أن العراق بحاجة إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن في البلاد.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن العراق بحاجة إلى ما بين 3 ملايين ونصف المليون و4 ملايين وحدة سكنية في عموم المحافظات لسد العجز السكني في البلاد وفقا لـ العهد نيوز.

وأشار الهنداوي إلى وجود أكثر من 522 ألف وحدة سكنية عشوائية، موزعة على 4 آلاف مجمع سكني عشوائي في عموم المحافظات العراقية.

وأضاف أن بغداد تأتي في المرتبة الأولى من حيث انتشار العشوائيات إذ تحوي العاصمة على 1000 مجمع سكني عشوائي، تليها البصرة (جنوب) بـ700 منطقة عشوائية، في حين تحتل كربلاء (جنوب) المركز الأخير بـ98 مجمعاً عشوائية، وقبلها محافظة النجف (جنوب) بـ99 مجمعا.

وتجاوز التعداد السكاني في العراق 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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