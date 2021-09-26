الجبهة الشعبية تعلق على استشهاد كوكبة من المقاومين في جنين

العالم-فلسطين

و جاء ذلك يعد استشهاد 4 فلسطينيين فيجنين فجر اليوم . واوضحت في البيان ان استشهاد كوكبة من أبناء شعبنا المقاومين لن تغطي على هزيمة وذل الاحتلال في عملية نفق الحرية.

منذ انكشاف هشاشة الكيان الصهيوني وعجزه الأمني مقابل إبداع إرادة الأسرى المتحررين في عملية نفق الحرية والعدو الصهيوني يبحث عن صورة نصر وانجاز يغطي فشله وانكسار هيبته المركبة وفي هذا السياق تأتي المواجهة التي أسفرت عن استشهاد كوكبة من مقاومين من ابناء شعبنا فجر هذا اليوم .

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة نؤكد بأن الوفاء لدماء شهداء الحرية يستوجب تصعيد الانتفاضه الشعبية بكل أشكالها والعمل الجاد من أجل إنجاز وحدة القوى الفلسطينية المقاومة والتوقف عن السياسات الانتظاريه وبهذا العامل الأساس نحقق خطوات هامة في حماية شعبنا وثورته سواء على الصعيد الامني او السياسي خاصة في ظل برامج التطبيع المحمومة ومحاولات إجهاض انتصارات المقاومة وشعبنا في معركة القدس وثورته في الأراضي المحتله عام ١٩٤٨ من خلال لغة الاحباط والتيئيس التي يعمل تسويقها دعاة التسوية والاستسلام .