العراق.. صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر 'الدعوة إلى التطبيع'

العالم - العراق

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ الاولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو "وسام الحردان" على اثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الاسرائيلي كما تم اصدار مذكرة قبض بحق المدعو "مثال الالوسي" والموظفة في وزارة الثقافة "سحر كريم الطائي" عن الجريمة نفسها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة".

والجمعة، انعقد في أربيل ما سُمي بـ"مؤتمر السلام والاسترداد"، الذي نظمته شخصيات عشائرية، ودعا إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.

وواجهت هذه الدعوة تنديدا واسعا في العراق على الصعيدين السياسي والرسمي.

وتعقيبا على ذلك، قالت رئاسة منطقة كردستان، في بيان، إنه "لا علم لها مطلقا بذاك الاجتماع ومضامين مواضيعه، وأن ما صدر عن الاجتماع ليس تعبيرا عن رأي أو سياسة أو موقف الإقليم".

من جانبها، أعلنت مجموعة من الشخصيات العشائرية المشاركة في مؤتمر أربيل تراجعها عن فكرة "التطبيع مع اسرائيل".