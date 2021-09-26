قطر تدشن سفينة 'فويرط' الحربية من صنع تركيا

العالم - قطر

وقالت "الدفاع القطرية" إن قائد القوات البحرية الأميرية القطرية اللواء الركن بحري عبد الله بن حسن السليطي، برفقة قائد القوات البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزبال، دشنا السفينة الحربية القطرية "الأبرار فويرط" من نوع "lct80".

وأشارت في بيان لها، إلى أنه تخللت التدشين جولة في مصنع بناء السفن بمدينة إسطنبول.

وسبق أن تسلمت الدوحة في أكتوبر من العام الماضي، السفينة الحربية "الدوحة" التي صُنعت في تركيا، والتي صنعتها شركة "شيب يارد" التركية، بحضور وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في خطوة تدخل ضمن الصفقات العسكرية بين الدوحة وأنقرة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، وقتها: إن "سفينة التدريب (الدوحة) تعتبر من أكبر سفن التدريب في العالم، وتشكل رافداً مهماً للقوات البحرية القطرية في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية ومنتسبوها، من خلال القدرات التدريبية العالمية المزودة بها السفينة".

ووقَّعت القوات البحرية القطرية، في مارس 2018، ثلاث اتفاقيات مع شركة الأناضول لبناء السفن لتوريد 4 سفن تدريب للضباط المرشحين الذين سيدرسون في الكلية البحرية التي تتبع القوات الأميرية القطرية.

وتأتي هذه الخطوات، ضمن اتفاقية دفاع مشترك عقدتها قطر مع تركيا خلال الأعوام الماضية، وأرسلت أنقرة قوات تركية للدوحة استناداً إلى هذه الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وصدّق عليها البرلمان التركي في السابع من يونيو 2017، فيما صدّق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من الشهر ذاته.