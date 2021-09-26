الخطة الأمنية تسير بشكل صحيح ولم يسجل أي خرق حتى اليوم في كربلاء المقدسة

العالم - العراق

وقال الغانمي في تصريح صحفي، على هامش زيارته لمقر القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة ان "تكاتف الجهود بين جميع القوات الأمنية من الحشد الشعبي والجيش والشرطة أدى الى سير عمليات تأمين الزائرين بشكل عال جدا"، مبينا ان"مركز القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي متقدم جدا ويغطي جميع المحافظات التي تشهد سير الزائرين".

وأضاف الغانمي" لاحظنا الجهد الاستخباري يعمل بالسياق الصحيح واستخدام تقنيات حديثة طالما دعينا لاستخدامها سابقا"، متابعا ان "الخطة الأمنية تسير بشكل صحيح حتى الآن ولم يسجل أي خرق كبير حتى اليوم، ولدينا إمكانية مناورة بجهود النقل على المحاور المختلفة".