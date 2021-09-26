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حكومة العراق تكشف ما ستدفعه من ديون خارجية وفوائد لموازنة 2022

حكومة العراق تكشف ما ستدفعه من ديون خارجية وفوائد لموازنة 2022
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

 كشفت الحكومة العراقية عن مبلغ الديون الخارجية والفوائد من القروض على العراق خلال الموازنة المالية المقبلة 2022.

العالم - العراق

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، إن "الموازنة المقبلة اعطت أولوية لتسديد الديون الخارجية والداخلية المترتبة بذمه العراق، لأن عدم تسديدها يعتبر اخفاقاً ومؤشراً مالياً دولياً غير جيد".

وبين إن "الموازنة ستسدد 9 ترليون دينار من خدمات الديون "الأقساط والفوائد".

وأضاف صالح، أن "الاهتمام بتسديد الديون الخارجية يدخل ضمن تصنيف الائتمان الجيد للبلاد".

وكان وزير المالية علي علاوي كشف في وقت سابق ان حجم الديون الخارجية على العراق تبلغ 60 مليار دولار والداخلية 70 تريليون دينار.

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