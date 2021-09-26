دراسة : 142 نوعا من فيروسات كورونا لا ترتبط بكوفيد-19

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وبحسب ما نشرت صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست»، كشف باحثون من معهد بيولوجيا مسببات الأمراض في بكين أنهم جمعوا واختبروا عينات من أكثر من 4700 خفاش في مناطق في جميع أنحاء البلاد منذ يناير 2020.

وبحسب «ساوث تشاينا مورننغ بوست»، فإن أحدث الأبحاث التي أجراها باحثون صينيون ركزت على الخفافيش على عينات تم جمعها من أكثر من 13000 خفاش من 56 نوعا عبر 14 مقاطعة منذ عام 2016.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الورقة هي الأولى التي تقدم تفاصيل أساسية حول نطاق أخذ عينات الخفافيش للعثور على أسلاف قريبين من الفايروس المسبب لكوفيد-19، والذي تم إجراؤه منذ اكتشاف تفشي المرض لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين عام 2019.