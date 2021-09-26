الصحة الإيرانية: 288 وفاة جديدة بفيروس كورونا

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 13 ألف و792 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 533 ألفا و 520 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1926 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6320 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 944 ألفا و 87 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 288 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119.360 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 35 مليونا و 491 ألفا و 727 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 15 مليونا و 467 ألفا و 255 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 50.958.982 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و 756 ألفا و999 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 29 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 224 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 165 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 30 مدينة.

وتم خلال الساعات الـ 24 الماضية تطعيم مليون و 351 الفا و 388 جرعة بلقاح كورونا في البلاد.