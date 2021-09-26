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السلطة الفلسطينية تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين

السلطة الفلسطينية تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أدانت السلطة الفلسطينية، الجريمتين البشعتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين، وأسفرتا عن استشهاد خمسة فلسطينيين.

العالم ـ فلسطين

واكدت السلطة الفلسطينية في بيان اليوم الاحد، أن هذه الجرائم امتداد لمسلسل الانتهاكات والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الاعزل، وأن استمرار هذه السياسة، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحمّلت السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي، بمغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني إلى مربع الفعل واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

واستُشهد خمسة فلسطينيين وجرح تسعة آخرون برصاصِ الاحتلال الإسرائيلي خلال حملة دهم واعتقالات شمال الضفة الغربية والقدس المحتلة فيما اصيب جنديان اسرائيليان بجروح خطرة في مواجهات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

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