الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جريمة تهز مصر.. شقيق يقتل شقيقه بقطار أمام الركاب!

جريمة تهز مصر.. شقيق يقتل شقيقه بقطار أمام الركاب!
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات جريمة قتل مروعة وقعت داخل قطار بمحافظة المنوفية شمال البلاد.

العالم - حوادث

وتلقى قسم شرطة مدينة السادات، بلاغا بمقتل تاجر عسل رميا بالرصاص، أثناء استقلاله قطار بقرية الخطاطبة التابعة لدائرة المركز وأمام أعين الركاب.

ووفق التحقيقات، فقد تبين أن القتيل يدعى "عبدالحفيظ .أ"، من مركز قنا، ومقيم بقرية كفر داوود الجديدة بالسادات، وتعرض للقتل على يد شقيقه الأصغر.

وتبين أن القاتل أطلق النيران على شقيقه داخل القطار لخلافات مالية بينهما ومشكلات خاصة بالإرث، حيث أصابه بثلاث طلقات في رأسه فأرداه قتيلا.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى السادات، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تصنيف :

روابط ذات صلة

ميركل حزينة بسبب جريمة مروعة!

جريمة قتل أستاذ أردني من أصل فلسطيني تهز الجزائر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد/ الشرطة الأمريكية تقتل شخصا بوابل من الرصاص في كاليفورنيا!

تعقيبا على استشهاد أبطال القدس وجنين: الجهاد الإسلامي: آن الأوان للعودة لنهج الانتفاضة والمواجهة

السماح للبنانيين الراغبين بمراجعة مشفى بالدخول إلى سوريا

خلال تسلم اوراق اعتماد استقبال السفير النمساوي الجديد.. رئيسي: لا يمكن للحظر أن يحول دون توسيع العلاقات مع سائر الدول

'فلسطينيي أوروبا' يدعو لوقف المفاوضات العبثية مع الاحتلال

نائبة ألمانية: 3 حاويات سلاح تصدّر أسبوعياً من ميناء هامبورغ الألماني لقتل اليمنيين