جريمة تهز مصر.. شقيق يقتل شقيقه بقطار أمام الركاب!

العالم - حوادث

وتلقى قسم شرطة مدينة السادات، بلاغا بمقتل تاجر عسل رميا بالرصاص، أثناء استقلاله قطار بقرية الخطاطبة التابعة لدائرة المركز وأمام أعين الركاب.

ووفق التحقيقات، فقد تبين أن القتيل يدعى "عبدالحفيظ .أ"، من مركز قنا، ومقيم بقرية كفر داوود الجديدة بالسادات، وتعرض للقتل على يد شقيقه الأصغر.

وتبين أن القاتل أطلق النيران على شقيقه داخل القطار لخلافات مالية بينهما ومشكلات خاصة بالإرث، حيث أصابه بثلاث طلقات في رأسه فأرداه قتيلا.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى السادات، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.