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الاحتلال يفرج عن الأسيرة خالدة جرار

الاحتلال يفرج عن الأسيرة خالدة جرار
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن الأسيرة المناضلة خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من سجن "الدامون" حيث تقبع الأسيرات، على حاجز سالم العسكري غرب جنين.

العالم ـ فلسطين

وقضت جرار (58 عاماً) حكما بالسّجن لمدّة عامين في اعتقالها الأخير، علماً أنها تعرّضت للاعتقال من قبل سلطات الاحتلال عام 2015 وأمضت 15 شهراً، وعام 2017 قضت 20 شهراً، بين أحكام وسجن إداري.

وستتوجه جرار فور وصولها رام الله نحو مقبرة المدينة لقراءة الفاتحة على ضريح كريمتها سهى، التي وافتها المنية في شهر تموز / يوليو الماضي، فيما رحل والدها دون أن تودعه في اعتقالها قبل الأخير عام 2017.

ولم تستجب سلطات الاحتلال في حينه لجهود قانونية ومؤسساتية بذلت للإفراج عن جرار، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ابنتها، والمشاركة في تشييع جثمانها.

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