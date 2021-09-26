رئيسي: لا يمكن للحظر أن يحول دون توسيع العلاقات مع سائر الدول

العالم - إيران

وفي تصريحه، اليوم الاحد، خلال تسلم اوراق اعتماد استقبال السفير النمساوي الجديد لدى ايران "وولف ديتريش هايم"، أكد آية الله رئيسي: ان المتوقع من ايران والنمسا هو اتخاذ خطوات خارجة عن ارادة الاخرين، وانما تصب في مصالح شعبيهما والجهود الهادفة الى تعزيز العلاقات ورفع مستوى التعاون الثنائي والدولي بين البلدين.

واضاف، ان "طهران على اتم الاستعداد لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع فيينا وسائر الدول؛ ولن تثنينا العقبات من الاستمرار في هذا المسار".

وفي معرض الاشارة الى الحظر الظالم وغير الشرعي المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية، صرح اية الله رئيسي، انه "بالرغم من التحديات الناجمة عن الحظر لكنه لن يستطيع الحؤول دون توسيع التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والدول الاخرى".

كما نوه بالتقارير العديدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واقرار الاخيرة على سلمية النشاطات النووية الايرانية؛ واصفا الحظر بانه فاشل ولا اساس له على الاطلاق.

واضاف رئيس الجمهورية: لقد نفذت ايران جميع التعهدات الموكلة اليها في اطار الاتفاق النووي، بينما انسحب الامريكيون من هذا الاتفاق وتقاعس الاوروبيون عن الوفاء بتعهداتهم قبال ذلك.

وعن الوضع الراهن في افغانستان، قال رئيسي: ان الدمار الذي يطال الشعب الافغاني اليوم، ناجم عن سياست امريكا وسلكوها على مدى 20 عاما بحق هذا البلد؛ مردفا : اننا ندأب في ظل هذه الظروف، وانطلاقا من مبادئنا الانسانية والاسلامية، على استضافة المهاجرين الافغان في اراضينا.