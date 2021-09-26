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شاهد/ الشرطة الأمريكية تقتل شخصا بوابل من الرصاص في كاليفورنيا!

الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل رجل مسلح في شاطئ مزدحم في مدينة هنتنغتون بيتش، بولاية كاليفورنيا.

العالم - الأميركيتان

وأكدت شرطة هنتنغتون بيتش، في بيانها، أن الحادث جاء بعد تلقيها تقارير عن رجل مشتبه فيه بحوزته سلاح في أحد شواطئ المدينة.

كما أشارت إلي أن عناصرها وصلوا إلى الموقع وطلبوا من المشتبه به، إلقاء السلاح، ولكن الرجل رفض الانصياع لأوامر وتم إطلاق النار عليه.

وتم نقله إلى المستشفى حيث تم الإعلان رسميا عن وفاته، وأكدت الشرطة أنها أطلقت تحقيقا في الحادث.

وجاء ذلك وسط تجمع مئات الأشخاص، في هذا الشاطئ بمناسبة تنظيم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لركوب الموج.

وتؤكد الفيديوهات، علي أن المشتبه به سقط مصابا بعد إطلاق أولى الرصاصات عليه، غير أنه حاول الصعود مجددا وأخذ شيء من الأرض، وفي ذلك الحين أطلق الشرطيون عليه ما لا يقل عن 10 رصاصات.

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شاهد/ الشرطة الأمريكية تقتل شخصا بوابل من الرصاص في كاليفورنيا!

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