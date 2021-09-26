لن تستطيع إكمال الفيديو.. سيارة طائشة تحول عرسا الى كارثة في مصر

فقد أوضحت الوزارة في بيان، أن الواقعة حدثت في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، خلال الاحتفال بحفل زفاف.

وأضافت أن سيارة انطلقت مسرعة وانحرفت عن مسارها في أحد الشوارع الجانبية بعدما اختلت عجلة القيادة، فاصطدمت بشخصين كانا يقفان بجانب عامود إنارة.

وذكرت أنه وبالفحص تبين أن الحادث وقع الجمعة الماضي، حيث تبلغ لمركز شرطة فاقوس من إحدى المستشفيات باستقبالها طالبة مُصابة بكسور متفرقة، وشقيقها طالب أيضاً مُصاب بكسور متفرقة وهما مقيمان بدائرة المركز.

وتابعت الداخلية أنه وبسؤال شقيقة المصابين أوضحت أن العائلة كانت متوجهة لحضور حفل زفاف أحد الأقرباء، فاصطدمت سيارة مسرعة بالأخوين وكان يقودها شخص يعمل سمكري سيارات.

بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو مروع لسيارة طائشة صدمت شخصين، كانا يقفان بجانب عامود إنارة في محافظة الشرقية شمال مصر، دخلت وزارة الداخلية خط الأزمة وكشفت تفاصيل ما حدث.

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فقد أوضحت الوزارة في بيان، أن الواقعة حدثت في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، خلال الاحتفال بحفل زفاف.

وأضافت أن سيارة انطلقت مسرعة وانحرفت عن مسارها في أحد الشوارع الجانبية بعدما اختلت عجلة القيادة، فاصطدمت بشخصين كانا يقفان بجانب عامود إنارة.

كسور متفرقة

وذكرت أنه وبالفحص تبين أن الحادث وقع الجمعة الماضي، حيث تبلغ لمركز شرطة فاقوس من إحدى المستشفيات باستقبالها طالبة مُصابة بكسور متفرقة، وشقيقها طالب أيضاً مُصاب بكسور متفرقة وهما مقيمان بدائرة المركز.

وتابعت الداخلية أنه وبسؤال شقيقة المصابين أوضحت أن العائلة كانت متوجهة لحضور حفل زفاف أحد الأقرباء، فاصطدمت سيارة مسرعة بالأخوين وكان يقودها شخص يعمل سمكري سيارات.

السائق لاذ بالفرار

كما كشفت التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد السيارة الذي لاذ بعد الحادث بالفرار.

وقالت الداخلية إن ضباط إدارة البحث الجنائي تمكنوا من ضبط السيارة وقائدها حيث تبين عدم حيازته لرخصة قيادة.

كذلك اعترف المتهم بارتكابه الواقعةـ كاشفاً أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وقام بقيادتها بعد إصلاحها بغرض التنزه.

إلى ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيل المتهم للنيابة من أجل التحقيق.

يشار إلى أن الفيديو العنيف كان أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل وصل مطالبات بمعاقبة الفاعل.