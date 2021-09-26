سوريا.. انفراج بمنح وتجديد جوازات السفر اعتباراً من 10 الشهر القادم

العالم - سوريا

وأوضح الرحمون خلال اتصال هاتفي مع قناة السورية اليوم أنه تم إيجاد حل للمشكلة وقال: “نؤكد للأخوة المواطنين أن الانفراج بمنح وتجديد جوازات السفر سيبدأ اعتباراً من تاريخ 10-10-2021 على أن تنتهي المشكلة في نهاية الشهر نفسه ولن يكون هناك أي مشكلة من هذا النوع في المستقبل وستعود الأمور إلى سابق عهدها من خلال العمل بالتعليمات السابقة فيما يخص منح جوازات السفر وتجديدها بحيث تمنح جوازات السفر المستعجلة خلال 24 ساعة بينما تمنح جوازات السفر العادية خلال 10 أيام من تاريخ التقديم”.

وبين الرحمون أنه في حال انتهاء صلاحية الجواز يتم استصدار جواز سفر جديد وليس كما كان معمولاً به سابقاً بوضع لصاقة على نفس الجواز المنتهية صلاحيته لافتاً إلى أنه يتم حالياً منح جوازات سفر لكن بأعداد قليلة مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات الحالات المستعجلة مثل “حجز طائرة أو موعد سفر أو جوازات الطلبة للبعثات الدراسية”.