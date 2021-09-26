الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اشكال واطلاق نار في الشويفات جنوب بيروت واصابة منزل رئيس البلدية

اشكال واطلاق نار في الشويفات جنوب بيروت واصابة منزل رئيس البلدية
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

وقع عصر اليوم الأحد اشكال تطور الى اطلاق نار في مدينة الشويفات جنوب بيروت وقد اصيب منزل رئيس البلدية زياد حيدر برشقات نارية .

العالم_لبنان

وفي هذا السياق اعلن المسؤول الاعلامي في بلدية الشويفات طارق أبو فخر ان اشكالاً وقع بين شخصين تطور الى اطلاق نار.

واضاف ابو فخر: اصابة منزل رئيس بلدية المدينة برشقات نارية قد يكون بسبب الرصاص الطائش ونحن نضع هذه المسالة في عهدة القضاء والاجهزة الأمنية المعنية للتحقيق بالحادثة".

وتابع: الأمور تتجه الى التهدئة وسط انتشار للجيش في المدينة فيما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان يتابع وفاعليات المنطقة ما جرى، وقال ان على الاجهزة الامنية والقضائية التحقيق بالحادثة والعمل لسوق المخلين بالأمن الى العدالة ومحاسبتهم.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيشاللبناني بأن دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضاحية الجنوبيةفي بيروت أوقفت عدداً من المطلوبين بموجب مذكرات توقيف وهم:

المواطن (ط.ع) لارتكابه جرائم: تعاطيالمخدراتوترويجها، و​إطلاق النارورمي رمانة يدوية وإصابة أشخاص، وقتل مواطن، والقيام بأعمال السلب والسرقة، وترهيب المواطنين، وتطويق مستشفى برفقة آخرين، وشهر سلاح باتجاه دورية من مديرية المخابرات.
السوريان (ب.غ) و(ع.د) والمواطن (خ.ع) لارتكابهم جرائم تعاطي المخدرات وترويجها ودخول أحدهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
المواطن (ف.ش) المطلوب لارتكابه جرائم اطلاق النار وإصابة أشخاص والقيام بأعمال السلب والسرقة، وقد ضُبط بحوزته كمية من المخدرات و​حشيشة الكيف​.
كما دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقةالليلكيلإقدامهم على إحراق إحدىمحطات الوقودفي منطقةالكفاءات​، وإطلاق النار وترهيب المواطنين بتاريخ سابق، وتجري المتابعة لتوقيفهم. وأثناء عملية الدهم، أوقف المواطن (ي.ز) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتجاه محطة محروقات أخرى وافتعال الإشكالات.

وأفادت المديرية في بيان بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

روابط ذات صلة

فضل الله: استمرار إخفاء المعطيات عن نيترات البقاع يطرح علامات استفهام كبيرة

لبنان: تسجيل 500 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

لبنان.. المازوت الايراني يواصل انتشاره وكهرباء زحلة "خوش آمديد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشكال واطلاق نار في الشويفات جنوب بيروت واصابة منزل رئيس البلدية

باحثة تركية: أردوغان مستمر بدعم الإرهابيين في سورية

 المجلس الشيعي الأعلى في لبنان يستنكر جريمتي جنين والقدس

بدا نحيلا.. القضاء الجزائري يؤجل محاكمة شقيق بوتفليقة

روسيا: استمرار الوجود الإرهابي في إدلب أمر خطير وغير مقبول

سوريا.. انفراج بمنح وتجديد جوازات السفر اعتباراً من 10 الشهر القادم