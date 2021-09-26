اشكال واطلاق نار في الشويفات جنوب بيروت واصابة منزل رئيس البلدية

العالم_لبنان

وفي هذا السياق اعلن المسؤول الاعلامي في بلدية الشويفات طارق أبو فخر ان اشكالاً وقع بين شخصين تطور الى اطلاق نار.

واضاف ابو فخر: اصابة منزل رئيس بلدية المدينة برشقات نارية قد يكون بسبب الرصاص الطائش ونحن نضع هذه المسالة في عهدة القضاء والاجهزة الأمنية المعنية للتحقيق بالحادثة".

وتابع: الأمور تتجه الى التهدئة وسط انتشار للجيش في المدينة فيما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان يتابع وفاعليات المنطقة ما جرى، وقال ان على الاجهزة الامنية والقضائية التحقيق بالحادثة والعمل لسوق المخلين بالأمن الى العدالة ومحاسبتهم.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة ​الجيش​اللبناني بأن دورية من مديرية المخابرات في منطقة ​الضاحية الجنوبيةفي بيروت ​ أوقفت عدداً من المطلوبين بموجب مذكرات توقيف وهم:

المواطن (ط.ع) لارتكابه جرائم: تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، و​إطلاق النار​ ورمي رمانة يدوية وإصابة أشخاص، وقتل مواطن، والقيام بأعمال السلب والسرقة، وترهيب المواطنين، وتطويق مستشفى برفقة آخرين، وشهر سلاح باتجاه دورية من مديرية المخابرات.

السوريان (ب.غ) و(ع.د) والمواطن (خ.ع) لارتكابهم جرائم تعاطي المخدرات وترويجها ودخول أحدهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

المواطن (ف.ش) المطلوب لارتكابه جرائم اطلاق النار وإصابة أشخاص والقيام بأعمال السلب والسرقة، وقد ضُبط بحوزته كمية من المخدرات و​حشيشة الكيف​.

كما دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة ​الليلكي​ لإقدامهم على إحراق إحدى ​محطات الوقود​ في منطقة ​الكفاءات​، وإطلاق النار وترهيب المواطنين بتاريخ سابق، وتجري المتابعة لتوقيفهم. وأثناء عملية الدهم، أوقف المواطن (ي.ز) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتجاه محطة محروقات أخرى وافتعال الإشكالات.

وأفادت المديرية في بيان بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.