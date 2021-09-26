الكويت تقر جرعة تطعيم ثالثة ضد فيروس كورونا

العالم- الكويت

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، عبد الله السند، إن "اللجان المختصة في الوزارة استقرت على تقديم جرعة تنشيطية ثالثة استنادا إلى تحليل نتائج الدراسات والأبحاث ذات الصلة، وحرصا على مواجهة ارتفاع مخاطر المتحورات الجديدة"، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص لن يتم إعطاؤهم هذه الجرعة في المرحلة الحالية.

وأوضح السند أن الأفراد المقرر أن يشملهم إعطاء الجرعة التنشيطية ينبغي أن يكون مضى على تلقيهم الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر، وتزيد أعمارهم على 60 سنة، أو من الفئات الأكثر عرضة للإصابة، خصوصاً من العاملين في المجال الصحي، وأصحاب أمراض نقص المناعة.

وحققت الكويت تقدماً كبيراً في نسبة التطعيم التي تجاوزت 75 في المائة، مما أدى إلى تخفيف القيود الاحترازية بشكل كبير.