المانيا..نتائج متقاربة بين الأحزاب المتشاركة في الانتخابات التشريعية

العالم - اوروبا

وحقَّق الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون بزعامة أنغيلا ميركل نتائج متقاربة في الانتخابات التشريعية الألمانية، وفق نتائج استطلاعات للرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع نشرتها قنوات التلفزة العامة.

وتوقَّعت الاستطلاعات عبر قناة "زد دي إف" حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتز على 26% من الأصوات مقابل 24% للاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة أرمين لاشيت، فيما توقعت قناة "إيه آر دي" نسبة متساوية من الأصوات بين الحزبين بلغت 25%، وفق "فرانس برس".

سيحمل الشكل النهائي للحكومة الألمانية تأثيرا كبيرا على السياسة الدولية المقبلة للبلاد، حتى لو أن الأحزاب الثلاثة الكبيرة قادت حملة وسطية.

وستكون ألمانيا أكثر ميلا إلى التضامن المالي في أوروبا مع حكومة يسيطر عليها الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر مما ستكون كذلك مع المحافظين والليبراليين، الذين يؤيدون أكثر من اليسار المهمات العسكرية في الخارج.

لكنها قد تشهد فترة توتر مع حلف شمال الأطلسي في حال تشكلت حكومة تضم حزب "دي لينكه" اليساري الراديكالي الذي يروج لحل الحلف.

وسيعتمد تطور الثنائي الفرنسي الألماني الذي شهد بعض الإخفاقات في عهد ميركل، على النتيجة النهائية.

وتتركز أنظار الدول الأوروبية المجاورة لألمانيا على هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث إن تأثير برلين على سير شؤون الاتحاد الأوروبي يعتبر أمرا حاسما.