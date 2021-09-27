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شاهد.. تولي العتبة العباسية تقديم اقصى الخدمات للزائرين

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم مضيف العتبة العباسية المقدسة، محمد كمال، ان العتبة العباسية تقوم بجهود جبارة لخدمة الزائرين على مدار اربعة وعشرين ساعة.

العالم – خاص بالعالم

واضاف المتحدث باسم مضيف العتبة العباسية ان هذا القسم له جهود مباركة في خدمة الزوار بكربلاء ومحيطها.

واكد ان قسم المضيف له ثلاثة محاور في محافظة كربلاء بمركز المدينة القديمة توجد منافذ توزيع لوجبات الطعام وغيرها من الخدمات.

واشار الى وجود عدة مواكب على الطرق المختلفة للمحافظة تتابع ادارتهم العتبة الحسينية ويتقدمون بافضل الخدمات للزائرين.

وشدد على ان العتبة اتخذت جميع الاجراءات الوقائية الصحية كما ان هناك خلية ازمة مشكلة لمتابعة الاجراءات الى جانب تقديم طعام مطابق لجميع الشروط الصحية والوقائية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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