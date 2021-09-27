مصرع 3 أشخاص في مصر جراء انهيار سقف بجامعة المنصورة

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وكشفت أسرة عنتر العشماوي، أحد الضحايا، عن آخر لحظات حياته، حيث قال شقيقه مصطفى العشماوي: "أخويا عنتر عنده 36 سنة وعنده 4 عيال أكبرهم 10 سنين والصغيرة عندها سنتين، وكان بيخرج يشتغل باليومية عامل خرسانة، ويوم الحادث اتصل عليه مقاول وقاله تعالى اشتغل معايا في عمل صبة جامعة المنصورة الأهلية بجمصة وهو كان مشتغلش من 10 أيام فوافق وراح ولكن للأسف الشغل كان بالليل وجالنا تليفون الساعة الـ1 صباحا بيقولنا عنتر مات السقالة وقعت به هو وأحمد زميله من زيان، والمهندس محمد أيمن من دمياط وماتوا".

وأكمل: "روحنا للمكان لقينا الدنيا مقفولة وأمن الموقع رفض يدخلنا وقال ما فيش حادثة وروحنا المستشفى لقينا جثة أخويا في الثلاجة".

وأضاف شقيق العامل المتوفى: "كان المهندس لسه عايش لأنه دخل المستشفى ولسه فيه الروح، وقعد ينطق الشهادة وطلب من أمين الشرطة اللي في المستشفى يخرج الموبيل من جيبه ويشغله القرآن لحد ما روحه طلعت ومات".

واستطرد قائلا: "أخويا عنتر مات ورتك في رقبتنا 4 أطفال من غير عائل ولا رزق لأنه كان بيشتغل باليومية، والشركة أهملت، واشتغلت بالليل علشان الشغل شمال، ورفعوا سقال بارتفاع 17 متر بدون أي كمر حديد كله خشب وطبعا ده مخالف وإهمال لأننا بنشتغل في المعمار طول عمرنا وفاهمين إن أكيد السقالة هتقع لما تتعمل بالخشب فقط ارتفاع 17 متر، يعنى 5 أدوار فوقعت بالعمال وعلى المهندس الله يرحمه، وهو كان عنده 25 سنة يعنى حديث التخرج وما فيش عنده خبره لكن مهندس المشروع الرئيسي كان مش موجود في المكان وترك العمل للعمال ولمهندس حديث التخرج ودفعوا حياتهم ثمن إهماله".

وطالبت زوجته بـ"محاسبة المتسببين في الحادث والذى تسبب في وفاة زوجها وزميله والمهندس الشاب".