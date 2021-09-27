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شاهد.. محتج يرشق 'إيمانويل ماكرون' بالبيض في ليون

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قبض الأمن الفرنسي على أحد الأشخاص بعد أن قام برمي قطعة تشبه البيضة على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمعرض في ليون.

العالم-اوروبا

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