الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تثمن الموقف العراقي الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال

حماس تثمن الموقف العراقي الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"المواقف المسؤولة والنبيلة التي صدرت عن القوى السياسية والمجتمعية، وشيوخ ووجهاء عشائر العراق؛ الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمؤيدة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته وقضاياه العادلة".

العالم ـ فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المواقف العراقية الرافضة للتطبيع "تعبر عن أصالة العراق وشعبه الشقيق، وحبه وانتمائه الكبير لفلسطين"، معربا عن تقدير "حماس" لـ"مواقف الرئاسة والحكومة والقضاء العراقي؛ الرافضة لمحاولات التطبيع مع العدو الصهيوني".

وأكد رفض "حماس" وإدانتها "لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن أي مستوى كان، لما له من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته، وعلى المنطقة برمتها".

ودعا برهوم شعوب الأمة العربية والإسلامية كافة، إلى "الوقوف صفًا واحدًا في وجه المطبّعين، وفضحهم، والعمل على توفير كل عوامل ومقومات صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رد المقاومة الفلسطينية على الاغتيالات ومستقبل تونس المجهول

العاروري: الاحتلال سيدفع الثمن وهذا وعد من حماس

هنية يهاتف عوائل الشهداء في الضفة ويؤكد أن دماءهم لن تذهب هدرًا

'القسام' تنعي كوادرها وتؤكد مواصلة الجهاد تمهيدا للمعركة الكبرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي يؤكد ان الديمقراطية خیار العراقيين

الأردن يقرر فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا ويحدد الموعد

حماس تثمن الموقف العراقي الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال

اجتماعات لوفود عالية المستوى بين سوريا وأردن.. ما السبب؟

دراسة تكشف متى قد تصبح الأرض غير صالحة للحياة البشرية

تقرير غروسي الأخير.. والتجاهل المتعمد لما تم الإتفاق عليه مع إيران