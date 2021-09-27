حماس تثمن الموقف العراقي الرافض للتطبيع مع كيان الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المواقف العراقية الرافضة للتطبيع "تعبر عن أصالة العراق وشعبه الشقيق، وحبه وانتمائه الكبير لفلسطين"، معربا عن تقدير "حماس" لـ"مواقف الرئاسة والحكومة والقضاء العراقي؛ الرافضة لمحاولات التطبيع مع العدو الصهيوني".

وأكد رفض "حماس" وإدانتها "لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن أي مستوى كان، لما له من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته، وعلى المنطقة برمتها".

ودعا برهوم شعوب الأمة العربية والإسلامية كافة، إلى "الوقوف صفًا واحدًا في وجه المطبّعين، وفضحهم، والعمل على توفير كل عوامل ومقومات صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته".