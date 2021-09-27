تغريدات في الصميم عن الأربعينية

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قم جدد الحزن في العشرين من صفر/ ففيـــــــه ردت رؤوس الآل للحفر، بيت شعر يعد حافزا لأتباع اهل البيت عليهم السلام لإحياء أربعينية هذا العام.

فالمؤمنون وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اطلقوا هاشتاغات #الاربعينية_المقدسة #الاربعين #الاربعينية #الأربعين_١٤٤٣ #حبيبي_حُسين #لبيك_يا_حسين #كربلاء #العراق #محرم_١٤٤٣ مؤكدين سيرهم على نهج الامام الحسين عليه السلام في كل زمان ومكان.

المغردون أكدوا إنّ البكاء على الحسين عليه السلام ليس مجرد بكاء عاطفي وعصبي، بل وراء هذا البكاء معادلات من المحبة والمعتقدات، من المعارف كالتوحيد والنبوة والإمامة والإعتقاد بأحقيّة أهل البيت عليهم السلام ورفض الظلم وشددوا على أن تتحلى المجالس الحسينية بالقاء الخطب والدروس التي تتطرق الى فضائل أهل البيت عليهم السلام والرسالة الخالدة التي كلف الله سبحانه وتعالى بها نبي الرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لإيصالها الى البشرية.

مغردون اغتنموا تويتر لتذكير المجتمع بتضحيات الامام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الذين رفضوا الظلم والطغيان والابتعاد عن جوهر الرسالة النبوية، في إِشارة الى عدم التسليم للهيمنة العالمية اليوم التي تخطوا خطو يزيد وطغاة تلك الفترة الزمنية التي تحمل الكثير من الدروس والعبر للإنسانية.