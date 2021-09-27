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قائد عسكري ايراني: الجيش قام بالتمهيدات في منفذي شلمجه وجذابه لعودة الزوار

قائد عسكري ايراني: الجيش قام بالتمهيدات في منفذي شلمجه وجذابه لعودة الزوار
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

قال مساعد قائد القوة البرية الايرانية في الشؤون العملانية العميد فرهاد آريانفر ان الجيش قام بالتمهيدات اللازمة في منفذي شلمجه وجذابه الحدوديين لعودة الزوار بعد الانتهاء من المشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية.

العالم - ايران

واعلن آريانفر، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، عن نشر الفرق الطبية والاغاثية في المنافذ الحدودية مع اقامة محطات لاجراء اختبارات حول تشخيص كورونا بسرعة كما تم نشر مروحيات اسعاف.

ولفت الى ان هذه النشاطات تهدف الى تسهيل عودة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

ونوه الى ان وحدات القوة البرية التابعة للجيش تبذل قصارى جهودها لتقديم افضل الخدمات لزوار ضريح الامام الحسين عليه السلام من اجل عودتهم سالمين الى الوطن الاسلامي.

واشار الى ان القوة البرية في الجيش الايراني على استعداد لاقامة مستشفى ميداني في منفذي شلمجه وجذابه الحدوديين لتقديم الخدمات الطبية للزوار عند الضرورة.

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