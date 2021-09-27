شاهد.. روبوتات في سنغافورة لتوصيل الطعام

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"كاميلو"روبوت طورته شركة اوتساو التكنولوجية في سنغافورة..مهمته جلب المواد الغذائية إلى المنزل وتوصيل الطعام والطرود البريدية. فبعد أن يذهب الزبائن للتسوق يمكنهم إحضار مشترياتهم إلى نقطة تجميع في مركز تجاري وتحديد موعد تسلمها ليقوم بعدها "كاميلو" بإحضار الحاجيات في الوقت المحدد و حينها يمكن للمستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة لفتح مقصورة الروبوت.



وقال مهندس في شركة أوتساو سيد منير ألساغوف:"كاميلو هو روبوت توصيل مستقل يتنقل من أجل تسليم الطرود والبضائع الخاصة بك، إذا كنت تشعر أنها ثقيلة جدًا سيتكفل هو بحملها إليك".



ففي نسخة تجريبية مدتها عام واحد يقوم اثنان من روبوتات كاميلو بخدمة التوصيل لحوالي سبعمئة أسرة في مجمع سكني في مدينة بونغول وفيما يزن كل واحد من هذه الروبوتات نحو ثمانين كيلوغراما تبلغ سرعة تحركهما القصوى حوالي خمسة كيلومترات في الساعة لكن تنفيذ المهمات في فترة التجربة ستكون بمرافقة ضابط سلامة للروبوتين.



وآضاف ألساغوف قائلاً:"الروبوت مجهز بأجهزة استشعار اثنان في الأمام واثنان في الخلف لتجنب العقبات وتخطيط المسار. ويمكنك تعقيم جميع البضائع والطرود التي يتم توصيلها إليك بعد تشغيل جهاز في الروبوت لخمس دقائق".



واستخدمت سنغافورة هذه الخدمة عالية التقنية أيضًا في إنشاء روبوتات لبث رسائل عن بعد تتعلق بالأمن والسلامة في الحدائق كما نشرت وغيرها من الدول روبوتات من أجل التنظيف والعقيم في مراكز التسوق والمطارات.

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