مكافحة الارهاب والحد من التدخلات الاجنبية على سلم أولويات التعاون مع تركيا

العالم - ايران

وأعرب أحمد وحیدي، خلال اتصال هاتفي أجراه معه نظيره التركي سليمان سويلو اليوم الاثنين، عن أمله بتمتين الاواصر بين البلدين والشعبين خلال المرحلة المقبلة في ظل المساعي المشتركة.

ولفت الى ان حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي تعدّ توطيد العلاقات مع الجوار والارتقاء بها جزءً من سياساتها الثابتة ولانعتبر هذه السياسة رهنا بالموقع الجغرافي فقط بل ضرورة ثقافية واعتقادية عميقة في كلا البلدين.

ووصف وحيدي ايران وتركيا بالقوتين الاقليميتين الهامتين حيث تؤديان دورا كبيرا في ارساء الاستقرار والهدوء والامن في المنطقة.

ولفت الى ان القواسم المشتركة على الصعد التاريخية والحضارية والثقافية بين ايران وتركيا ربطت شعبيهما بعلاقات وطيدة، داعيا الى صياغة خارطة عمل مشتركة لتنمية التعاون بينهما.

وعدّ المنطقة الحدودية بين البلدين بأنها حدود الصداقة والتبادل الثقافي والاقتصادي وتمتين الاواصر.

ودعا سويلو لزيارة ايران للتباحث حول توطيد العلاقات وتعزيز التعاون واعداد خارطة طريق عبر المزيد من المحادثات بين وزيري داخلية البلدين.