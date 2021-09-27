الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الداخلية الايراني:

مكافحة الارهاب والحد من التدخلات الاجنبية على سلم أولويات التعاون مع تركيا

مكافحة الارهاب والحد من التدخلات الاجنبية على سلم أولويات التعاون مع تركيا
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

عدّ وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي مكافحة الارهاب والحد من التدخلات الاجنبية في المنطقة على صدر أولويات التعاون مع تركيا.

العالم - ايران

وأعرب أحمد وحیدي، خلال اتصال هاتفي أجراه معه نظيره التركي سليمان سويلو اليوم الاثنين، عن أمله بتمتين الاواصر بين البلدين والشعبين خلال المرحلة المقبلة في ظل المساعي المشتركة.

ولفت الى ان حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي تعدّ توطيد العلاقات مع الجوار والارتقاء بها جزءً من سياساتها الثابتة ولانعتبر هذه السياسة رهنا بالموقع الجغرافي فقط بل ضرورة ثقافية واعتقادية عميقة في كلا البلدين.

ووصف وحيدي ايران وتركيا بالقوتين الاقليميتين الهامتين حيث تؤديان دورا كبيرا في ارساء الاستقرار والهدوء والامن في المنطقة.

ولفت الى ان القواسم المشتركة على الصعد التاريخية والحضارية والثقافية بين ايران وتركيا ربطت شعبيهما بعلاقات وطيدة، داعيا الى صياغة خارطة عمل مشتركة لتنمية التعاون بينهما.

وعدّ المنطقة الحدودية بين البلدين بأنها حدود الصداقة والتبادل الثقافي والاقتصادي وتمتين الاواصر.

ودعا سويلو لزيارة ايران للتباحث حول توطيد العلاقات وتعزيز التعاون واعداد خارطة طريق عبر المزيد من المحادثات بين وزيري داخلية البلدين.

روابط ذات صلة

تعيين وزير الداخلية الايراني رئيسا لمجلس الأمن الداخلي

وزير الداخلية الايراني: تم توفير وسائط النقل لاعادة زوار الاربعينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المندوب الإيراني مخاطبا امريكا واوروبا والوكالة الذرية.. لايمكنكم أن تسكتوا تجاه الأعمال التخريبية ثم تنتظرون التعاون من ايران

الأهرام: 3 نتائج مثيرة لدراسة علمية تتوقع انهيار  سد النهضة

الكشف عن آخر تسريبات هاتف "سامسونغ" المنتظر S22

وزير الداخلية الايراني: مكافحة الارهاب والحد من التدخلات الاجنبية على سلم أولويات التعاون مع تركيا

مسلسل القتل مازال متصدرا ملف حقوق الإنسان السعودي

بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف على خلفية 'قضية المطار'