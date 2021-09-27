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عباس يرحب بقرار حزب العمال البريطاني

عباس يرحب بقرار حزب العمال البريطاني
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الإثنين، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض الذي عقد في مدينة برايتون جنوب انجلترا، على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد كيان الاحتلال ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

العالم ـ فلسطين

وقال عباس، إن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية بأن العالم لم يعد يقبل استمرار هذا الاحتلال، وأن العالم يتجه لتبني خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته.

وأكد، أن مثل هذه القرارات، أيضا، هي رسالة أمل لشعبنا ودعم لحقوقه، وتؤكد على أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت.

وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة" ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم كيان الاحتلال.

كما أشار المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط "اسرائيل" الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري "الأبارتايد" التي يرتكبها كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة، داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم "للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبارتايد".

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