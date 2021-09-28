رونالدو يوجه "رسالة قوية" لزملائه بعد هزيمة مانشستر أمام أستون فيلا

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ودعا كريستيانو رونالدو زملاءه في مانشستر يونايتد عقب مباراة أستون فيلا لنفض غبار الهزيمة أمام أستون فيلا سريعًا وإظهار ردة فعل قوية في المباريات القادمة للفريق، بحسب موقع مانشستر يونايتد على الإنترنت،قائلًا: "علينا أن نظهر ردة فعل قوية في المباريات القادمة"، جاء ذلك عبر حساب نادي مانشستر يونايتد على تويتر.

وكانت مواجهة يونايتد ضد أستون فيلا، يوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز تسير في اتجاه التعادل السلبي، ولكن الضيوف نجحوا في تسجيل هدف مثير للجدل عن طريق كورتني هاوس في الدقيقة 88؛ وفي الدقائق المحتسبة كوقت بدلًا من الضائع، حصل يونايتد على ركلة جزاء لم يوفق برونو فيرنانديز في تسديدها بنجاح.

وبعد المباراة، وجه كريستيانو رونالدو رسالة للاعبي مانشستر، طالبهم بتدارك آثار الهزيمة سريعًا واستعادة نغمة الانتصارات من جديد.

وكتب اللاعب البرتغالي الذي عاد إلى يونايتد بعد 12 عامًا من مغادرته النادي عبر حسابه على فيسبوك: "لا نزال في بداية الموسم، ولكن في مسابقة بقوة الدوري الإنجليزي الممتاز، كل نقطة لها قيمتها! علينا أن نستعيد توازننا سريعًا وأن نظهر ردة فعل قوية في المباريات المقبلة".

يذكر أن المهاجم البرتغالي رونالدو سجل أربعة أهداف في أربع مباريات حتى الآن، بواقع ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي وهدف في دوري أبطال أوروبا، ويستعد رفقة زملائه لمواجهة فياريال الإسباني، الأربعاء المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات من البطولة الأوروبية الكبرى.

وكان مانشستر يونايتد خسر أمام أستون فيلا 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، حيث أضاع برونو فيرنانديز ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

لتصبح هذه أول خسارة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل كورتني هاوز لاعب فيلا هدف الفوز في الدقيقة 88.

حظي يونايتد بفرصة ذهبية في الوقت الإضافي للتعادل حيث أتاحت لمسة اليد لفيرنانديز فرصة التسجيل من ركلة جزاء. لكن لاعب خط الوسط البرتغالي أضاع الفرصة.

وأثبتت فيلا أنه منافس عنيد، بالرغم من إنهاء يونايتد اللقاء بوجود كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني وماسون جرينوود في الهجوم، لم يتمكن مانشستر من الفوز.

بالرغم من أن البداية كانت مبشرة وسريعة من يونايتد وهو ما طالب به المدرب بعد بعض البدايات بطيئة في الآونة الأخيرة.