العالم - ايران

وفيما يلي رد الوفد الایراني على تصريحات مندوب الإمارات في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي قرأه أحد الدبلوماسيين الإيرانيين:

أود أن أرد على المزاعم الباطلة التي أطلقها مندوب الإمارات العربية المتحدة ضد وحدة أراضي لبلدي فيما يتعلق بالجزر الإيرانية (بو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى).

واعلنت الجمهورية الإسلامية الایرانیة مرارا موقفها الثابت والمبدئي المتمثل في عدم الاعتراف بوجود مثل هذا الخلاف بين إيران والإمارات حیث ان هذه الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية و نرفض ای مزاعم بشأنها بشكل قاطع.

واعلن عن استعداد إيران لإجراء محادثات ثنائية مع الإمارات بهدف إزالة أي سوء تفاهم قد يحدث من جانبها بشأن جزيرة بوموسى، مؤکدا على احترام إيران لمبدأ حسن الجوار.

كما حذر وفد الجمهورية الإسلامية الایرانیة من ضرورة استخدام الاسم الصحيح للخليج الفارسي ردًا على تصريحات مندوب الإمارات في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم متحدة في نيويورك الذي استخدام الاسم المزيف للخليج الفارسي.

وقال الوفد الإيراني أن العبارة الصحيحة هي"الخليج الفارسي" التي كانت تستخدم منذ 500 قبل الميلاد للإشارة إلى المنطقة المائية بين شبه الجزيرة العربية والهضبة الإيرانية، وهذا هو اسمها، مؤکدا ان هذا الاسم سيظل هكذا إلى الأبد.