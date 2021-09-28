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توجهات اعلامية تآمرية لحجب العقول عن الثورة الحسينية

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

انتقد الباحث الاسلامي والاستراتيجي د. مسعود فكري، توجهات تآمرية تتجلی في تغطية الاربعين الحسيني.

العالم - خاص العالم

وقال د. فكري في حديث لقناة العالم الاخبارية:هناك وسائل اعلام تتخذ طريقة تآمرية ضد نهضة الامام الحسين عليه السلام لحجب العقول من فهم معطيات هذه النهضة.

وأكد ان هذه التوجهات حاولت اتخاذ الصمت ازاء المسيرة العظيمة التي يقيمها انصار اهل البيت علیهم السلام بمناسبة الاربعين الحسيني.

وأوضح ان هناك محاولات تشويه لهذه المسيرة العظيمة وحرف العقول بعيداً عن أهداف ثورة الحسين عليه السلام ومدرسته.

ورأی الباحث الاسلامي ان هناك تقصير في تبيين معالم التراث العظيم الذي تركته ثورة الامام الحسين علیه السلام، مؤكداً ضرورة دراسة هذا التراث بمختلف جوانبه الثقافية والانسانية والسياسية والتاريخية والاجتماعية.

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