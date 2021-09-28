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مسؤول العتبة العباسية لقناة لعالم:

17 مليون شخص يشاركون في زيارة الاربعين

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس قسم التنمية والتطوير في العتبة العباسية د. محمد حسن، مشاركة 17 مليون زائر في مراسم احياء ذكری اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

العالم - مراسلون

وقال د. محمد حسن في تصريح خص به قناة العالم الاخبارية ان ما يميز زيارة الاربعين لهذا العام من مثيلاتها في الاعوام السابقة، انها جاءت في ظروف جائحة كورونا وهذه الظروف تعتبر تحد كبير لاقامة هذه المراسم.

وأضاف د. محمد حسن انه هناك كلام شائع بين الناس ان ظروف الجائحة تنطلي علی كل الأماكن الا هذه البقعة وهذه المراسم، فيلوذ الناس من الجائحة، بحرم الحسين عليه السلام.

وأكد ان وزارة الصحة العراقية سجلت انخفاضاً في معدل الاصابات بفيروس كورونا بعد زيارة الاربعين وهذا ما تؤكده المعطيات في هذا العام.

وأشار الی مشاركة اعداداً هائلة في زيارة الاربعين، مؤكداً وصول عدد المشاركين في الزيارة الی 11 مليون شخص، في الـ15 من صفر متوقعاً ان يصل هذا العدد الی 17 ملیون عند يوم 20 صفر، وهو يوم الاربعين.

وبيّن ان هذه الاعداد، تأتي في ظل غياب الكثير من الزوار من الدول المجاورة بسبب الظروف الخاصة التي تعيشها البلدان في أيام الجائحة.

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