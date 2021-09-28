حماس: الضفة متجهة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال

العالم- فلسطين



وأضاف بدران خلال حوار تلفزيوني، أن "الضفة تحتوي من الأبطال والمقاومين ما يكفي لمقاومة هذا الاحتلال، رغم التنسيق الأمني وملاحقات الاحتلال".



وأوضح أن "هناك حالة تراكمية في المقاومة بالضفة الغربية، ويدلل على ذلك عملية نفق الحرية البطولية، وارتقاء شهداء في اشتباكات مسلحة في القدس وجنين".



وعلل بدران تركيز المقاومة على الضفة الغربية، بكونها "الأرض المستهدفة بالتهويد والاستيطان في كل المدن، وعلى رأسها القدس".



وقال إن "الاحتلال لا يقلل من قيمة أي عملية فدائية حتى لو كانت بسيطة"، مشيرا إلى أن "كل مستوياته الأمنية والسياسية تتداعى بعد كل عملية، لأنهم يخشون بأن تتحول هذه العمليات إلى حالة اشتباك يومي".



وحمّل القيادي في "حماس" حالة الركود في العمل المقاوم بالضفة إلى "التنسيق الأمني المرفوض فصائليًا وشعبيًا، والذي لا يوجد أي داعٍ لاستمراره"، مستدركًا بالقول إن "الاحتلال يبذل جهودًا وأموالًا في سبيل تفكيك حالة المقاومة بالضفة".



وأكد أن "الحالة الجماهيرية في الضفة الغربية مجمعة على المقاومة، لكنها تحتاج إلى سقف سياسي داعم"، داعيًا إلى "التخلي عن وهم عملية التسوية، والاتفاق وطنيًا على كيفية مواجهة الاحتلال".



وأضاف بدران "أننا أمام فرصة تاريخية؛ أن تلحق قيادات الشعب الفلسطيني بشعبها الذي سبقها في طريق المقاومة"، مؤكدا "أننا قادرون على إنجاز تقدم سريع في الميدان؛ إذا توحدنا في مواجهة الاحتلال".



وأفاد بأن "الاحتلال يتخوف من أن يتحول حاملو السلاح في الضفة الغربية إلى مقاومين، أو أن يحصل المؤمنون بخيار المقاومة على السلاح، فما بالك لو حدثت وحدة وطنية في وجه الاحتلال؟".



وحول رهان السلطة على الإدارة الأمريكية؛ أكد بدران أنه "لا أمل بأي إدارة أمريكية، لا الحالية ولا السابقة ولا التي ستأتي، وأنه لا يوجد أي أفق لأي حل وفق سياسة التسوية التي أثبتت فشلها، والتي أقرت قيادات حركة فتح بفشلها".