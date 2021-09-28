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رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا: قرار حزب العمال انتصار لفلسطين

رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا: قرار حزب العمال انتصار لفلسطين
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيراوي، عن ترحيبه بقرار حزب العمال البريطاني عدّ "إسرائيل" دولة فصل عنصري.

العالم- فلسطين

وصوت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض الذي انعقد في مدينة برايتون، بأغلبية كبيرة لصالح قرار يعد "إسرائيل" دولة فصل عنصري، ويطالب بفرض العقوبات الاقتصادية عليها.

وقال بيراوي، إن التصويت تم رغم وجود محاولات حثيثة من اللوبي المؤيد للكيان الإسرائيلي داخل الحزب لتعطيل التصويت على القرار.

وعد بيراوي القرار بمنزلة "انتصار حقيقي لمؤيدي القضية الفلسطينية داخل الحزب الذي شهد في فترة قيادة كير ستارمر ابتعادا عن مبادئ الحزب ومواقفه التقليدية تجاه فلسطين، وعن دعم الحقوق الفلسطينية، كما أصبح على المستوى الرسمي يغض الطرف عن ممارسات دولة الاحتلال، ويتماهى مع سياساتها في كثير من المواقف".

وقال: "التصويت يشير إلى استمرار وتصاعد حالة التضامن مع فلسطين داخل الحزب رغم الضغوط الشديدة والاتهامات بحق المؤيدين لفلسطين ومنتقدي دولة الاحتلال في الحزب واتهامهم بالعداء للسامية، وفصل الكثير منهم من داخل الحزب".

وأعرب بيراوي عن أمله في أن "يدفع هذا التصويت قيادة الحزب لإعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن تلتزم بمطالب قواعد الحزب ولا تتجاوز عنها".

وكان أعضاء حزب العمال، صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا أعضاء المؤتمر إلى وضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع "إسرائيل"، والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية لها، والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وبالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

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