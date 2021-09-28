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الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني

الذرية الإيرانية: أميركا ليست مؤهلة للحديث عن الاتفاق النووي الايراني
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

 رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي البيان الأمريكي بشأن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: أن الدول التي لم تستنكر الأعمال الإرهابية ضد المواقع النووية الإيرانية ليست مؤهلة للحديث عن زيارتها.

العالم - ايران

وأضاف إسلامي الذي وصل موسكو اليوم الثلاثاء للصحفيين: سنتحدث اليوم مع الجانب الروسي كعضو في مجموعة1 +4 حول الاتفاق النووی الایراني.

ووصل اسلامي اليوم الثلاثاء الی روسیا للقاء نظيره الروسي إلكسي ليخاتشوف.

وكان في استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، كاظم جلالي ومسؤولو شركة "روس اتوم" النووية.

وسيناقش اسلامي خلال زيارته موسكو آخر التطورات النووية والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة "روس اتوم" النووية الروسية .

یذکر أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت امس الاثنين إنه ينبغي على إيران عدم منع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي بموجب اتفاق جرى التوصل إليه قبل أسبوعين وإلا ستواجه ردا دبلوماسيا خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقرر خلال أيام.

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