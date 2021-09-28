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بالصور؛ أبناء الموصل يحيون ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام

بالصور؛ أبناء الموصل يحيون ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أحيا أبناء مدينة الموصل شمالي العراق بكافة اقلياتهم وطوائفهم مراسم زيارة الاربعين في جميع المقامات والمزارات المنتشرة في المدينة وخاصة في مقام الامام زين العابدين عليه السلام و مقام العباس عليه السلام وكذلك في تلعفر.

العالم-العراق

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