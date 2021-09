مغردو لبنان: 'جعجع' كان يعلم

العالم - نبض السوشيال

وجاء في خبر من لبنان ان 9 أشخاص تم توقيفهم في هذا البلد لتورطهم في قضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم.

زوفي التفاصيل ان ذلك جاء في اطار ملاحقة المتوطين في قضية الشاحنة المحملة بنيترات الأمونيوم في شرق لبنان حيث اوقف الجيش اللبناني 9 اشخاص فيما يتعلق بهذة القضية، وقد صدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء البيان الآتي:

إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفترق بلدة إيعات بتاريخ 17 / 9 /2021 وتوقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين، أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلّفها باستكمال التحقيق، وقد أوقفت المديرية 9 أشخاص آخرين اشتبه بتورطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر. وتبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر آذار من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَّين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد.

أحيل السوريان المذكوران مع المدعوين الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، فيما أخلي سبيل باقي الأشخاص.

واضاف البيان ان قيادة الجيش يهمها أن تنفي ما أوردته بعض وسائل الإعلام من معطيات حول مجريات التحقيق مستندة إلى مصادر عسكرية مزعومة، وتؤكد ضرورة التزام البيانات الرسمية الصادرة عن قيادة الجيش والمعلومات المعممة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .

في هذه الاثناء، تبلّغ المحقق العدلي في ملف ​انفجار مرفأ بيروت بلبنان​، القاضي ​طارق البيطار​، طلب ردّه عن تحقيقات المرفأ، وقد تم إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدَين كميل ضاهر وغسان غرز الدين.

وقد تبلغ بيطار رسمياً طلب الرد المقدم من الوزير السابق نهاد المشنوق في قضية مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن تبليغه يؤدي إلى كف يده عن القضية، بانتظار قرار محكمة الاستئناف.

والجدير بالذكر أن مسؤولية الإبقاء على البيطار أو كف يده تعود الى رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب ايليا.

وقد حسم جيش لبنان أن نيترات البقاع تُستخدم للتفجير.. والسؤال هو من أين دخلت إلى لبنان؟

لم تتمكن استخبارات الجيش بعد من كشف مصدر نيترات الأمونيوم التي ضُبِطت في مستودعات سعدالله صُلح في بعلبك. الجيش أخضع النيترات المضبوطة لكشف مخبري بعد تشكيكه في نسبة الآزوت فيها ليتبين فعلاً أنها 34.7، أي أنها تدخل في تصنيع المتفجرات، ومن النوع الذي يُمنع دخوله من دون إشراف الجيش

ولم يكن أحمد الزين، مدير المشتريات في مستودعات سعدالله صلح، يعلم أنّه يُورِّط نفسه عندما قرّر الإيقاع بكل من رب عمله (صلح) ومارون الصقر في شأن شحنة نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في سهل بلدة إيعات (بعلبك) قبل عشرة أيام. اعتقد الزين، وهو رتيب متقاعد يعمل لدى صلح منذ نحو عام ونصف العام، أنّ ما أدلى به في مفرزة بعلبك القضائية قد يحميه من التوقيف، لكنه لم يُمنح حماية المُخبر التي تتم بموجب ورقة يوقعها مدعي عام التمييز.

بعد ضبط الشاحنة فرّ صلح والزين قبل أن يُقرر الأخير تسليم نفسه، فاتّصل بواسطة ضابط بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي عارضاً تسليم نفسه. وقد أوصله الضابط بنفسه إلى ثكنة المقرّ العام حيث احتُجز في المكان الذي يُحتجز فيه الضباط. فيما أعطى القاضي عقيقي أوامره لفرع المعلومات بختم التحقيقات وإيداعه الملف مع الموقوفين، كما أعطى إشارته بمنع محققي الفرع من الاستماع إلى الزين لأن الأخير أبلغ مفوض الحكومة بأنّ حياته في خطر لدى قوى الأمن، بذريعة أن صلة قرابة تربط زوجة أحد الضباط بسعدالله صلح، وأن أبناء الأخير سبق أن تعرّضوا له ولعائلته بالتهديد.

وقد دهمت استخبارات الجيش مستودعات صلح وصقر وصادرت أجهزة كومبيوتر للتدقيق في المبيعات والمشتريات، علماً أن الإفادات تؤكد وجود علاقة تجارية بين الرجلين منذ أكثر من عشر سنوات. كما جرى توقيف ثلاثة أشخاص جُدد في القضية.

كذلك علمت صحيفة الأخبار اللبنانية أنّ صاحب الشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس سُئل عن إمكان أن يكون قد باع بعضاً من النيترات التي يستوردها الصقر، فأكد الأخير أنّه يستخدم كل وارداته من النيترات في تصنيع الديناميت. هكذا بقي أمام محققي المخابرات إفادة الزين الذي ادعى أنّ الصقر يحصل على النيترات عبر مرفأ بيروت، وأنها تهرّب على أنها «علف للدواب»، وهو ما يفرض فتح تحقيق مع الجمارك.

نتابع الان اهم التغريدات التي صعدت نصاب الترند ضمن وسم #جعجع_كان_يعلم حيث غرد حساب موقع (المحور) قائلا:

الجيش: توقيف تسعة أشخاص لتورطهم بقضية شاحنة النيترات #لبنان #البيطار_بدو_غيار #جعجع_كان_يعلم https://almehwarnews.com/post/12547/

يقول حساب الناشط اللبناني (JAY Lahoud):

بحسب تحقيقات الجيش اللبناني : سعدالله الصلح اشترى النيترات المتفجر من مارون صقر مش مهم مارون وإبراهيم صقر المهم يلي وراهن .. #صقر_للنيترات

ونشر (JAY Lahoud) تقريرا في صورة صادر عن الجيش اللبناني:

تحت وسم (#جعجع_كان_يعلم) نشر الناشط اللبناني (TONY ANTOUN) كاريكاتورا:

#جعجع_كان_يعلم

تساءل حساب المغرد اللبناني (akiki3) قائلا:

الجيش اللبناني اكّد المؤكّد: نيترات بعلبك مصدرها الصقر. فمن اين جاء الصقر بنيترات نسبة الازوت فيها متطابقة مع نيترات المرفأ التي سحقت بيروت؟! وهل كان ليجرؤ الصقر تخزين ٢٠ طن متفجرات لولا الحماية السياسية الحزبية؟! #جعجع_كان_يعلم

مجموعة تغريدات لحسابات لبنانية ندرجها تباعا:

اذ قال حساب (nadoush):

#جعجع_كان_يعلم وكان المدبر

وقال حساب (Lilianedargham):

اكيد #جعجع_كان_يعلم

وتساءل حساب (Josephine Chahhoud):

#جعجع_كان_يعلم او لا يعلم؟

وتساءل حسا ب الناشطة اللبنانية (Mary)

هل #جعجع_كان_يعلم انه #لبنان الراحل ونحن لبنان الآتي قريبا #عونيون

نطالع الان تغريدة حساب الناشطة اللبنانية (Georgette) التي قالت:

ان السجن هو افض مكان للمجرمين # جعجع_كان_يعلم

Prison is the best place for criminals. #جعجع_كان_يعلم

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع حساب الناشط (كيموز - KemoZ) الذي غرد متسائلا:

مرحبًا بكم في عرض الدمى!

هل هي السعودية؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو الدولار؟ من يهتم ، سمورة مرنة ومتوافقة مع الجميع.

للخيانة عنوان

# جعجع_كان_يعلم

Welcome to the puppet show! Is it KSA? Is it USA? is USD? Who cares, Sammoura is flexible and compatible with all. للخيانة عنوان #جعجع_كان_يعلم