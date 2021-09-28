البارالمبية الدولية تشيد بأداء المنتخب الايراني لجودو المكفوفين

العالم - إيران

وفاز وحيد نوري ومحمد رضا خير الله زاده من المنتخب الوطني الايراني لجودو المكفوفين، بميداليتين ذهبيين في بارالمبياد طوكيو، حيث أشادت اللجنة البارالمبية الدولية بالأداء المذهل لهما.

وجاء في تقرير اللجنة الدولية البارالمبية الدولية: فاز وحيد نوري بميدالية برونزية في بطولة العالم وتمكن من احراز أول ميدالية ذهبية في بارالمبياد طوكيو.

واضاف التقرير: بعد نجاح وحيد نوري تمكن زميله محمد رضا خير الله زاده من الفوز في بارالمبياد طوكيو وزيادة عدد الميداليات الإيرانية في فرع الجودو إلى ميداليتين ذهبيتين.

وحصلت القافلة الرياضية الإيرانية على 12 ميدالية ذهبية و 11 فضية وميدالية برونزية واحدة في بارالمبياد طوكيو وسجلت إحدى أفضل النتائج في تاريخ مشاركة إيران في دورة الألعاب البارالمبية.