الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

البارالمبية الدولية تشيد بأداء المنتخب الايراني لجودو المكفوفين

البارالمبية الدولية تشيد بأداء المنتخب الايراني لجودو المكفوفين
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أشادت اللجنة البارالمبية الدولية في تقرير بأداء اثنين من اعضاء المنتخب الوطني الايراني لجودو المكفوفين المشاركين في بارالمبياد طوكيو.

العالم - إيران

وفاز وحيد نوري ومحمد رضا خير الله زاده من المنتخب الوطني الايراني لجودو المكفوفين، بميداليتين ذهبيين في بارالمبياد طوكيو، حيث أشادت اللجنة البارالمبية الدولية بالأداء المذهل لهما.

وجاء في تقرير اللجنة الدولية البارالمبية الدولية: فاز وحيد نوري بميدالية برونزية في بطولة العالم وتمكن من احراز أول ميدالية ذهبية في بارالمبياد طوكيو.

واضاف التقرير: بعد نجاح وحيد نوري تمكن زميله محمد رضا خير الله زاده من الفوز في بارالمبياد طوكيو وزيادة عدد الميداليات الإيرانية في فرع الجودو إلى ميداليتين ذهبيتين.

وحصلت القافلة الرياضية الإيرانية على 12 ميدالية ذهبية و 11 فضية وميدالية برونزية واحدة في بارالمبياد طوكيو وسجلت إحدى أفضل النتائج في تاريخ مشاركة إيران في دورة الألعاب البارالمبية.

روابط ذات صلة

الايراني 'خير الله زادة' يحصد ذهبية الالعاب البارالمبية في طوكيو 2020

بارألمبياد طوكيو 2020 ... نوري يقتنص الذهبية الثانية لـ إيران

بالفيديو.. ترحيب حار بلاعب الجودو الجزائري لرفضه مواجهة اللاعب الصهيوني

لاعب الجودو الجزائري: لم أرد تلطيخ يدي بمصافحة ممثل كيان يقتل الأبرياء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطوات سريعة يجب الالتزام بها عند حدوث نوبة قلبية

بالوثيقة.. محكمة استئناف الانبار تبرئ احد المطلوبين للقضاء من قائمة مؤتمر اربيل

كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى بمنطقة الساحل الشرقي للبلاد

حرمان اصحاب هذه الهواتف من 'واتس آب' للابد!

الإعلان عن دخول ٢٠ مليون زائر الى كربلاء المقدسة لاحياء زيارة الاربعين

 حركة الأمة تستنكر جريمتي القدس وجنين